Тельцы обойдут соперников, а Весы ввяжутся в ссору: гороскоп на 6 июня

Овен Будет сложно сосредоточиться на делах из-за разговоров, разных мимолетных желаний. Если поддаться настроению, не исключены скандалы и конфликты. Решением важных задач лучше заняться в одиночестве и тишине. Во вторник вы можете показать свой профессионализм, и стать на шаг ближе к повышению. Удача сопутствует тем, кто перебарывает себя.

Телец

Тельцы смогут наконец обойти соперников, если будут настойчивы. Не бойтесь отходить от классических методов и экспериментировать. Не исключено перспективное знакомство. В вас могут влюбиться, пригласить на свидание.

Близнецы

Вы активны, энергичны, взбалмошны, и сегодня это приносит хорошие плоды. Получится одолеть проблемы нахрапом, добиться внушительного результата за очень короткий срок. Почувствовать себя любимым поможет откровенный разговор, признание в своих чувствах.

Рак

Сохраняйте спокойствие, и доброжелательное отношение к людям. В ваши дела могут вмешиваться, критиковать. Делают это не со зла, и замечания, если к ним прислушаться, принесут пользу. С тратами лучше повременить. Можно заплатить больше, чем планировали.

Лев

В первой половине дня Львы могут сболтнуть лишнее, или с кем-нибудь сильно повздорить. Звезды советуют побыть наедине со своими мыслями. После обеда появятся интересные идеи или поступят предложения. Вечер вторника пройдет очень насыщенно, вероятны встречи с позитивными людьми, вечеринка.

Дева

Девы почувствуют себя уверенно. Прямолинейность привлечет союзников. Вам окажут всяческую поддержку. Не исключены выгодные сделки. Может представиться шанс реализовать давнюю мечту. День благоприятен для изменений внешности, покупок нарядов и ювелирных изделий.

Весы

Используйте удачные стечения обстоятельств для скорейшего достижения цели. Вероятно, вас ждут яркие эмоции, как положительные, так и отрицательные. Легко начинаются ссоры. Нужно хорошо подумать, прежде чем критиковать кого-либо.

Скорпион

Нужно быть внимательнее в работе, не исключены грубые ошибки с последующим наказанием. Вторник благоприятен для решения любовных вопросов. Одинокие Скорпионы могут встретить будущего супруга. Парам хорошо бы спланировать совместный отдых. Вы станете ближе друг другу, избавитесь от груза обид, неуверенности, страхов.

Стрелец

Можно заняться финансовыми вопросами – большие шансы получить крупную прибыль. Если кто-то или что-то покидает вашу жизнь, не пытайтесь удержать. Это место в течение месяца займет новое и интересное. Назревают перемены, которым бесполезно сопротивляться.

Козерог

Козерогам придется немного умерить аппетиты. Замахнувшись на многое, ничего толком не успеете. Работайте размеренно, делайте то, с чем обычно хорошо справляетесь. Во второй половине дня возможны новости, которые вас обрадуют. Вечер проведите в семейном кругу – получите поддержку и понимание.

Водолей

Манипулятивное поведение навредит отношениям. Будьте честны с людьми, которые вам дороги. При этом важно вести себя мягче, чем обычно. Не скупитесь на комплименты. Улучшить настроение поможет романтическое свидание, сюрприз второй половинке. Одиноким Водолеям следует проанализировать допущенные ошибки, провести вечер в размышлениях в спокойной обстановке. Знакомства в этот день окажутся пустыми.

Рыбы