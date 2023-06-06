"запрещено уже с 1 июня": введен новый запрет по отпускам для россиян

Россиянам рассказали о новом запрете, который коснулся процедуры оформления отпуска для работников. Подобная ситуация для граждан сложится именно в начале лета, то есть процесс начнется уже с 1 июня. А работодателям придется действовать именно так, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты по труду, новая ситуация для трудоустроенных граждан сложится уже в июне. Дело в том, что многие работники планировали для себя отпуск на этот период заранее, но производственный календарь на начало лета обрел свои окончательные черты относительно недавно.
В итоге за счет решения правительства россияне получили для себя новые длинные выходные в июне: отдохнуть можно будет три дня подряд, с 10 по 12 июня включительно. При этом многие граждане запланировали для себя отпуск на июнь, который включает в себя День России. А поскольку эта дата является праздничным днем, она не будет учитываться в длительности отпуска.
Соответственно, работодателям уже с июня запрещено будет вписывать 12 июня в общую продолжительность отпусков для своих сотрудников, и этот день не будет оплачиваться отпускными. То есть выходить на работу в этот день людям все-таки будет не нужно, но получить оплату за такой отдых они уже не смогут. И подобное правило будет применено для всех работников, у которых отпуск захватит этот день.