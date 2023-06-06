"запрещено уже с 1 июня": введен новый запрет по отпускам для россиян

Россиянам рассказали о новом запрете, который коснулся процедуры оформления отпуска для работников. Подобная ситуация для граждан сложится именно в начале лета, то есть процесс начнется уже с 1 июня. А работодателям придется действовать именно так, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты по труду, новая ситуация для трудоустроенных граждан сложится уже в июне. Дело в том, что многие работники планировали для себя отпуск на этот период заранее, но производственный календарь на начало лета обрел свои окончательные черты относительно недавно.