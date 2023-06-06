В Воркуте за взятку осудили заведующую больницы

В Воркуте заведующую отделения городской больницы осудили за получение взятки и выдачу ложного больничного. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

В медицинской карте "фиктивного" больного врач описала ложные сведения о состоянии здоровья пациента, а после заверила электронной подписью больничный.