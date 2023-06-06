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В Воркуте за взятку осудили заведующую больницы

В Воркуте за взятку осудили заведующую больницыиз архива ПроГород Сыктывкар

В Воркуте заведующую отделения городской больницы осудили за получение взятки и выдачу ложного больничного. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

В медицинской карте "фиктивного" больного врач описала ложные сведения о состоянии здоровья пациента, а после заверила электронной подписью больничный.

За "оказанную услугу" женщина получила пять тысяч рублей.

Взяткодатель в свою очередь предоставил лист нетрудоспособности работодателю, прогулял несколько дней на службе и получил полагающиеся выплаты.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде полутора лет исправительных работ, а также удержания 15% из зарплаты в доход государства.

Отметим, женщина полностью признала вину и способствовала следствию, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Кроме того, осужденная занимается благотворительностью и помогает городскому Детскому дому ребёнка. В суде этот факт также учли.

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