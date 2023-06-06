В Воркуте за взятку осудили заведующую больницы

В Воркуте заведующую отделения городской больницы осудили за получение взятки и выдачу ложного больничного. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.
В медицинской карте "фиктивного" больного врач описала ложные сведения о состоянии здоровья пациента, а после заверила электронной подписью больничный.
За "оказанную услугу" женщина получила пять тысяч рублей.
Взяткодатель в свою очередь предоставил лист нетрудоспособности работодателю, прогулял несколько дней на службе и получил полагающиеся выплаты.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде полутора лет исправительных работ, а также удержания 15% из зарплаты в доход государства.
Отметим, женщина полностью признала вину и способствовала следствию, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Кроме того, осужденная занимается благотворительностью и помогает городскому Детскому дому ребёнка. В суде этот факт также учли.