Жителей Сыктывкара с заболеваниями сердца подключили к дистанционному наблюдению врачей

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье (входит в Индустрию Здоровья Сбера) запустил пилотный проект дистанционного мониторинга пациентов с диагнозом "артериальная гипертензия". В проекте участвуют две медицинские организации Сыктывкара – ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница" и ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника".

В рамках пилотного проекта 370 жителей Сыктывкара с артериальной гипертензией будут находиться под постоянным наблюдением врачей. Мониторинг в регионе будет осуществляться с помощью «умных» устройств и роботизированного обзвона. Количество пациентов, которые одновременно могут находиться на наблюдении, между клиниками будет распределено поровну.

К мониторингу уже подключены 123 пациента Сыктывкарской городской больницы и 117 пациентов Эжвинской городской поликлиники. Спустя месяц после запуска проекта показатели 76% подключенных к наблюдению пациентов уже были нормализованы (компенсированы).

Ваграм Даллакян, и.о. министра здравоохранения Республики Коми: "Технология удаленного наблюдения уже зарекомендовала себя в ряде регионов нашей страны. Одна из главных задач, которая решается с помощью дистанционного мониторинга артериального давления — это повышение эффективности лечения артериальной гипертонии. Особенно значима такая технология для жителей труднодоступных территорий, пожилых и маломобильных граждан. Своевременная дистанционная коррекция повышенного уровня артериального давления снижает риск сердечно-сосудистых патологий и уменьшает количество вызовов скорой помощи по факту повышения артериального давления, являющегося основной причиной вызова неотложной и скорой медицинской помощи".