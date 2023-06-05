Жителей Сыктывкара с заболеваниями сердца подключили к дистанционному наблюдению врачей

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье (входит в Индустрию Здоровья Сбера) запустил пилотный проект дистанционного мониторинга пациентов с диагнозом "артериальная гипертензия". В проекте участвуют две медицинские организации Сыктывкара – ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница" и ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника".
В рамках пилотного проекта 370 жителей Сыктывкара с артериальной гипертензией будут находиться под постоянным наблюдением врачей. Мониторинг в регионе будет осуществляться с помощью «умных» устройств и роботизированного обзвона. Количество пациентов, которые одновременно могут находиться на наблюдении, между клиниками будет распределено поровну.
К мониторингу уже подключены 123 пациента Сыктывкарской городской больницы и 117 пациентов Эжвинской городской поликлиники. Спустя месяц после запуска проекта показатели 76% подключенных к наблюдению пациентов уже были нормализованы (компенсированы).
Ваграм Даллакян, и.о. министра здравоохранения Республики Коми:
"Технология удаленного наблюдения уже зарекомендовала себя в ряде регионов нашей страны. Одна из главных задач, которая решается с помощью дистанционного мониторинга артериального давления — это повышение эффективности лечения артериальной гипертонии. Особенно значима такая технология для жителей труднодоступных территорий, пожилых и маломобильных граждан. Своевременная дистанционная коррекция повышенного уровня артериального давления снижает риск сердечно-сосудистых патологий и уменьшает количество вызовов скорой помощи по факту повышения артериального давления, являющегося основной причиной вызова неотложной и скорой медицинской помощи".
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Телемедицина — это одна из перспективных технологий, которая активно внедряется в Республике Коми и помогает пациентам получить медицинскую помощь".
Чтобы принять участие в проекте пациенту с диагнозом "артериальная гипертензия" необходимо обратиться к лечащему врачу своей поликлиники.
Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:
"Технология дистанционного мониторинга на сегодня имеет все шансы стать повседневным инструментом в работе врачей, особенно при взаимодействии с пациентами, проживающими в удаленных районах или поселках. Дистанционный мониторинг позволяет контролировать состояние подключенного пациента в режиме реального времени, а пациенту не заниматься самолечением, когда, например, требуется корректировка терапии. Постоянная квалифицированная медицинская поддержка для людей с артериальной гипертензией особенно важна, чтобы снизить риск кардиоваскулярных осложнений и продлить жизнь пациенту. Реализация текущего проекта полностью соответствует потребностям системы здравоохранения и отвечает целям национального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
Сотрудничество сервиса СберЗдоровье с Республикой Коми началось в 2021 с внедрения проекта по дистанционному мониторингу пациентов с COVID-19. Врачи сервиса дистанционно наблюдали за пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией.