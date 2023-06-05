Сбер в 8 раз увеличил выдачу ипотеки по ИЖС и упростил порядок аккредитации объектов

Аналитики Домклик выяснили, что за два года Сбер увеличил выдачу ипотеки по проектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в восемь раз. Если в 2021 году заёмщики ежемесячно оформляли в банке таких кредитов в среднем на два миллиарда рублей, то в 2023-м, по данным Домклик, — уже на 16,1 миллиарда. Доля кредитов на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки в Сбере с 2021-го по 2023-й выросла ещё больше — с 0,8% до 5,9%. Сергей Бабин, управляющий директор дивизиона "Домклик" Сбербанка: Чтобы ускорить развитие рынка, Сбер упрощает порядок аккредитации объектов недвижимости для клиентов и застройщиков. Только за последний год средний срок принятия решения по аккредитации сократился с двух с половиной до полутора дней. Следующая планка — делать это за сутки. Уже 15 июня 2023 года мы запустим единый рамочный договор на аккредитацию, который можно подписать единоразово при регистрации личного кабинета, — ждать анкету больше не нужно.

По объектам с эскроу решение об аккредитации уже принимается автоматически — 85% корпусов с эскроу получают решение за 1,4 дня. Кроме того, банк больше не запрашивает разрешение уполномоченного органа при строительстве объектов на приаэродромных территориях. Допускается строительство на земельных участках, разрешённое использование которых не соответствует строящемуся объекту.

Только в апреле 2023 года, по данным Домклик, клиентами банка было совершено 104 тысячи сделок. Время одобрения сделок с жильём в новостройках сегодня в среднем составляет четыре часа, на вторичном рынке — 29 часов. При этом ещё в 2018 году процесс занимал 52 часа.

Запущен сервис "Экспресс-одобрение", который позволяет застройщику быстро отправить на одобрение выбранный клиентом объект в строящемся жилье по договору долевого участия (ДДУ) и максимально быстро выйти на сделку.

Сергей Бабин также добавил, что 15 мая в Севастополе открылся первый офис Домклик Сбербанка в Крыму. Ещё в марте банк начал аккредитовывать объекты в регионе, и сегодня 30% всех строящихся на полуострове объектов уже аккредитовано.