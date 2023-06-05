Бесплатный доступ в бизнес-залы снова в пакете услуг СберПремьер

Клиентам с пакетом услуг СберПремьер с начала лета по 30 ноября 2023 года доступен бесплатный проход в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов России. Воспользоваться услугой можно два раза в месяц — например, дважды пройти самому либо один раз с сопровождающим.

Для прохода в зал достаточно показать сотруднику на входе QR-код в приложении СберБанк Онлайн и посадочный талон. После этого можно отдохнуть в комфортных условиях, подключиться к Wi-Fi, перекусить, а детям провести время в игровой комнате.