Бесплатный доступ в бизнес-залы снова в пакете услуг СберПремьер

Клиентам с пакетом услуг СберПремьер с начала лета по 30 ноября 2023 года доступен бесплатный проход в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов России. Воспользоваться услугой можно два раза в месяц — например, дважды пройти самому либо один раз с сопровождающим.
Для прохода в зал достаточно показать сотруднику на входе QR-код в приложении СберБанк Онлайн и посадочный талон. После этого можно отдохнуть в комфортных условиях, подключиться к Wi-Fi, перекусить, а детям провести время в игровой комнате.
Николай Васёв, старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка:
"Мы постоянно взаимодействуем с нашими клиентами и знаем, какие у них потребности и какие услуги им нужны. На период с июня по ноябрь, когда люди больше путешествуют, мы вернули в пакет услуг СберПремьер бизнес-залы, чтобы их поездки стали комфортнее. Кстати, эта опция востребована ещё и потому, что это удобно, когда клиенты ездят в командировки: в бизнес-залах можно провести онлайн-переговоры или отдохнуть перед деловой поездкой".
Ещё одна популярная привилегия пакета услуг СберПремьер — страховка для путешествий, которая защищает не только владельца пакета услуг, но и детей, супруга или супругу и родителей до 75 лет. Её страховое покрытие составляет 30 тысяч евро по России и 100 тысяч евро по всему миру и включает в том числе расходы на медпомощь при занятиях активным спортом, компенсацию при задержке или отказе в получении визы, задержке или отмене рейса и потере багажа.
Кроме того, владельцам пакета услуг доступны: выделенная линия СберПремьер по номеру 900, приоритетное обслуживание в любом офисе Сбербанка, выгодный обменный курс валют, повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо, в том числе в СберМаркете, СберМегаМаркете и сервисе быстрой доставки Самокат, который начисляется при оплате не только дебетовыми, но и кредитными картами. А развлечения можно найти в онлайн-кинотеатре Okko и HiFi-стриминге Звук.
За пользование пакетом услуг можно не платить, если хранить на счетах, в инвестициях в Сбербанке от 2 миллиона рублей или тратить по картам Сбера от 150 тысяч рублей. Ещё одна возможность получить пакет бесплатно — это выполнить сразу два условия: держать в банке не менее 1,5 миллионов рублей и ежемесячно тратить по картам Сбера от 100 тысяч рублей. В остальных случаях пакет СберПремьер будет стоить 1990 рублей в месяц