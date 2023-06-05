Поймают попутный ветер: Василиса Володина рассказала, кому крупно повезет после 5 июня

5 июня 2023 года станет стартом полосы успехов для тех, кто активно занимается развитием своей карьеры или долго ждал результатов от своих усилий. Об этом в своем Телеграм-канале рассказала астролог Василиса Володина.
Попутный ветер для карьеристов, трудоголиков и всех тех, для кого знание ценно только как приложение к делу, а не само по себе, – уточнила астролог.
По словам астролога, усилия этих людей наконец-то принесут долгожданный результат. При этом ситуация может сложиться сама собой, но все вокруг будут понимать, что везение здесь совсем не случайное. Это будет логичным результатом долгих усилий.
К примеру, родители, воспитывающие трудных подростков при помощи собственного примера, а не бесконечных наказаний, могут увидеть, что ребенок сам придет, чтобы попросить их совета.