Поймают попутный ветер: Василиса Володина рассказала, кому крупно повезет после 5 июня

5 июня 2023 года станет стартом полосы успехов для тех, кто активно занимается развитием своей карьеры или долго ждал результатов от своих усилий. Об этом в своем Телеграм-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Попутный ветер для карьеристов, трудоголиков и всех тех, для кого знание ценно только как приложение к делу, а не само по себе, – уточнила астролог.