Мужчины с этими именами бегут от домашней рутины к чужим женам

Эксперты-эзотерики назвали имена представителей мужского пола, которые при попадании в сложную ситуацию ведут себя по одному и тому же сценнарию. Речь идет о тех, кого бытовые проблемы заставляют не решать их, а бежать к чужим женам или новым возлюбленным. Александр

Мужчина с именем Александр раздражается при попытке жены заставить выполнять мелкие работы по дому. Даже вкручивание лампочки превращается в фактор ярости. Супруг сделает все возможное, чтобы меньше находится дома. Хозяйственные дела подменяются высокими словами о важных делах.

Станислав

Мужчина с именем Станислав не любит критику. Если супруга начинает помечать шероховатости в проделанной дома работе, то желание мужчины заниматься хозяйственными вопросами уходит моментально. Если есть варианты из более лояльных женщин, то Станислав быстро перекочует на новое место жительства.

Григорий

Из Григория не получится сделать домашнего человека. Даже самые страстные отношения спотыкаются о бытовые неурядицы. Зачем что-то делать, когда в другом месте можно просто наслаждаться жизнью.

Борис