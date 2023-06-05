В России двенадцать человек отравились напитком "Мистер сидр" и умерли

Напиток Мистер Сидр убил несколько человек в Ульяновской и Самарской областях. Об этом сообщают федеральные СМИ, в том числе 5 канал.

Люди с признаками отравления неизвестным веществом начали поступать в больницы Димитровграда 3–4 июня. Также 4 июня в доме на улице Гвардейской был обнаружен труп девушки, которая даже не успела обратиться в больницу. Перед смертью погибшие пили один напиток — яблочный сидр "Мистер Сидр", который продавался в двух местных пивных.