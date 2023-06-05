В России двенадцать человек отравились напитком "Мистер сидр" и умерли

Напиток Мистер Сидр убил несколько человек в Ульяновской и Самарской областях. Об этом сообщают федеральные СМИ, в том числе 5 канал.
Люди с признаками отравления неизвестным веществом начали поступать в больницы Димитровграда 3–4 июня. Также 4 июня в доме на улице Гвардейской был обнаружен труп девушки, которая даже не успела обратиться в больницу. Перед смертью погибшие пили один напиток — яблочный сидр "Мистер Сидр", который продавался в двух местных пивных.
Число погибших из-за употребления суррогатного сидра в Ульяновской области увеличилось до 12 человек. В общей сложности пострадали 24 человека. Ровно половина из них сейчас остаются в больницах. Врачи сражаются за их жизни.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских ранее сообщил, что люди отравились напитком под названием "Мистер сидр". Его произвели в Самарской области, а затем в кегах привезли в соседний регион.
По версии следствия, суррогатный сидр поставлял 32-летний предприниматель Анар Гусейнов. Его задержали и сейчас допрашивают. Смертельно опасный напиток изымают из продажи. Возбуждено уголовное дело.