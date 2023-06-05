Снизят пенсионный возраст: Россиян 55 и 60 лет ждет большой сюрприз

Гражданам России, ожидающим выхода на заслуженный отдых, рассказали о снижении пенсионного возраста до 55 и 60 лет. Об этом сообщает PRIMPRESS.

По словам эксперта в сфере пенсионных выплат Сергея Власова, по страховой пенсии россияне, как и планируется, будут выходить в 60 и 65 лет, женщины и мужчины соответственно.

Если говорить о накопительной пенсии, то возможность сократить длительность работы есть у каждого. Благодаря этому россияне могут выходить на отдых в 55 и 60 лет.