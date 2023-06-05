Рака преследуют ошибки прошлого, Скорпион получает новый опыт: гороскоп на неделю

Овен На вашей улице наконец-то наступит не просто праздник, а настоящий бразильский карнавал. Посудите сами: на работе воцарится спокойствие, близкие порадуют цветами и подарками, а друзья пригласят на интересное мероприятие. Не ищите подвох, открывайте шампанское и наслаждайтесь! Телец Отвлекитесь от планов по покорению мира и наведите порядок в семейных отношениях. Пора честно поговорить с близкими о своих опасениях и оставить в прошлом все обиды. Помните: эти люди вас очень любят. Цените такое отношение и попробуйте договориться. Домочадцы точно пойдут вам навстречу.

Близнецы Не убирайте далеко успокоительные, вас ждет непростая неделя: предстоит разгребать проблемы на работе и решать неожиданные трудности с документами. Не ставьте перед собой долгосрочные планы и живите «здесь и сейчас», извлекая максимум пользы от простых радостей жизни. Обещаем, скоро эта суматоха утихнет.

Рак

Помните, в прошлом вы делали ошибки, о которых сейчас очень жалеете? На этой неделе придется разгребать последствия своих промахов. Спокойно, справитесь и с этим. Главное — готовьте несколько антикризисных планов и учитывайте самые неожиданные варианты развития событий.

Лев

Забудьте о своих интересах и помогите близким. У домочадцев накопились проблемы, решить которые можете только вы. Творите добро до пятницы, а на выходных можно немного передохнуть и вспомнить о собственных потребностях. Только не спускайте много кровно заработанных на всякую ерунду, потом будете об этом жалеть.

Дева

В последний месяц вы совершили много необдуманных поступков. Сейчас не время для самобичевания, пора перевернуть страницу и сделать работу над ошибками. Да-да, на этой неделе можно все исправить. Забудьте о страхах и вспомните прошлые достижения. Обещаем, все получится!

Весы

Вас ждет тихая и спокойная неделя. Пора притормозить, остановиться в каком-нибудь уютном месте и восстановить силы. Берите с собой самых близких людей и настраивайтесь на долгие разговоры по душам. На работе сейчас затишье, так что никто не будет вас отвлекать. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь приятной компанией!

Скорпион

Что-то вы заскучали! Попробуйте себя в новых делах. Так вы точно забудете про уныние, получите интересный опыт, а копилка ваших достижений пополнится очередными победами. Наш совет: начните реализовывать творческие задумки. А вот финансовый сектор обходите стороной. Сейчас не самое лучшее время для инвестиций и других банковских операций.

Стрелец

На этой неделе вам покажется, что близкие совсем про вас забыли. Не переживайте, с четверга они объявятся с интересным предложением. А пока у вас есть время, чтобы решить мелкие рабочие трудности и разобраться с бытовой рутиной. В выходные забудьте о трудовых подвигах и отдохните.

Козерог

На этой неделе для Козерогов настанет момент истины. Вы долго шли к своей цели, и сейчас станет ясно, правильную ли дорогу вы выбрали. Не пугайтесь разочарований и перестаньте держаться за старый опыт. Проанализируйте допущенные ошибки и вперед! Дорогу осилит идущий.

Водолей

У вас будет много энергии. Серьезнее обдумывайте предстоящие дела, иначе наворотите много лишнего. Советуйтесь с проверенными людьми, тогда избежите многих ошибок. На любовном фронте обстановка благоприятная: партнер вас ценит, любит и хочет пригласить на необычное свидание — соглашайтесь.

Рыбы