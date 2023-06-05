В Коми пропавшего 48-летнего рыбака нашли мертвым

В Усинске завершились поиски 48-летнего рыбака, который пропал в мае. Его нашли мертвым в реке. Об этом со ссылкой на "Спас-Коми" сообщает "Комиинформ".

Мужчина исчез 26 мая. Тогда он вместе с друзьями рыбачил на севере города. Как рассказали товарищи погибшего, в день пропажи он взял улов и, как они думали, ушел домой, поэтому не стали его искать.