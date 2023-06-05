Патриотическую стену в Сыктывкаре восстановили после вандальных надписей

В сыктывкаре полностью восстановили Патриотическую стену, которую осенью 2022 года изуродовали вандалы. Журналист издания “Про Город” пообщался с художницей Агнией Плотниковой и узнал, как ей удалось отреставрировать арт-объект.

Напомним, 7 ноября 2022 года Патриотическую стену осквернили вандалы, разрисовав ее адресами сайтов с запрещенными веществами. Правоохранительные органы смогли оперативно найти и задержать виновника. На него завели уголовное дело.

Оскверняющие надписи закрасили сразу же, но реставрировать стену после проделок вандала было очень сложно. Однако художница смогла полностью исправить объект всего за неделю.