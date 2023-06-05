Патриотическую стену в Сыктывкаре восстановили после вандальных надписей

В сыктывкаре полностью восстановили Патриотическую стену, которую осенью 2022 года изуродовали вандалы. Журналист издания “Про Город” пообщался с художницей Агнией Плотниковой и узнал, как ей удалось отреставрировать арт-объект.
Напомним, 7 ноября 2022 года Патриотическую стену осквернили вандалы, разрисовав ее адресами сайтов с запрещенными веществами. Правоохранительные органы смогли оперативно найти и задержать виновника. На него завели уголовное дело.
Оскверняющие надписи закрасили сразу же, но реставрировать стену после проделок вандала было очень сложно. Однако художница смогла полностью исправить объект всего за неделю.
“Реставрация стены завершилась 13 мая. Сейчас она в идеальном состоянии”, — прокомментировала Агния.