В Коми снизилось производство бумаги

Как сообщили в Комистате, в январе-апреле 2023 года промышленное производство региона снизилось более, чем на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Это связано прежде всего со снижением производства в сфере обрабатывающей промышленности на 4,3%. В этом году предприятия выпустили меньше картона и бумаги. Отрицательные показатели в производстве технического углерода, дизельного топлива, а также бензина. А вот топочного мазута, керамического кирпича, сборных строительных изделий из цемента и бетона выпустили больше.



Положительная динамика наблюдается и в продовольственной сфере. Так, молоко, сливочное масло, кисломолочные продукты, мясо животных и мясные полуфабрикаты, , пиво и минеральная вода представлены на полках магазинов теперь в большем объёме, чем в прошлом году, а мяса и субпродуктов птицы, колбасы, кондитерских и хлебобулочных изделий, творога и сыра напротив стало меньше.



Комистат отмечает, что в 2023 году увечилась добыча строительных песков, щебня и глины в регионе. Также вырос спрос на сферу услуг, связанную с добычей полезных ископаемых. При этом в Коми стали в меньших объёмах добывать каменный уголь, металлическую руду, природный и попутный газ.