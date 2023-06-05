Открытие рейса из Войвожа в Сосногорск снова отложили

Открытие рейса из Войвожа в Сосногорск отложили из-за нерентабельности. Об этом сообщает БНК со ссылкой на главу Сосногорского района Ильдара Махмутова.



Ранее 25 жителей Войвожа обратились в администрацию муниципалитета с просьбой наладить транспортное сообщение до Сосногорска. Маршрут необходим сельчанам прежде всего для периодического посещения Пенсионного фонда, Налоговой службы, больницы и других госучреждений, которые находятся в городе.



Напомним, возобновить автобусный рейс планировалось ещё 1 июня. Махмутов отметил, что в районе нет муниципальных перевозок, а частные предприниматели отказываются выходить на маршрут:

"По самым скромным подсчетам такой маршрут будет обходиться по прямым затратам в 700 тысяч рублей в месяц. При стоимости билета 400-450 рублей и предполагаемом пассажиропотоке он очень убыточен" .