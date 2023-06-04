Россиян предложили ставить на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны России предложило ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат. Соответствующий документ от ведомства был опубликованикован на портале проектов нормативных актов в воскресенье, 4 июня, пишет Lenta.ru.

По задумке авторов инициативы, постановка на воинский учет может проходить на основании сведений, которые есть в государственном информационном ресурсе и иных государственных информационных системах.

"В этом случае гражданам в личный кабинет на портале Госуслуг направляются соответствующие уведомления", — говорится в проекте постановления.

После постановки на воинский учет гражданину направят соответствующее уведомление. Медицинское обследование традиционно будет проводиться при личной явке в военный комиссариат.

Предполагается, что повестку можно будет вручить заказным письмом или лично в руки, как это было и раньше.