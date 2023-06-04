Гороскоп на 4 июня 2023 года: решение проблем и заключение сделки

Воскресенье, 4 июня, будет удачное с деловой точки зрения. Хорошо подходит для обсуждения рабочих вопросов и всего, что связано с бизнесом. Неплохой день для заключения сделок, в том числе крупных. Появится шанс решить старые проблемы. ОВЕН. Хороший день для того, чтобы поделиться своими мыслями с близкими. Занявшись любимым делом, вы почувствуете себя лучше. Проведите время на воздухе, вблизи моря.

ТЕЛЕЦ. Сегодня вы сможете не только выполнить намеченные домашние дела, но и отдохнуть с друзьями. Много удовольствий ждет тех, кто решится принять участие в культурной жизни города.

БЛИЗНЕЦЫ. Чутье поможет вам отличить реальность от иллюзий и сделать правильный выбор. Вероятна встреча с человеком, который вызывает у вас сложную гамму чувств.

РАК. Особого внимания потребуют домашние дела. Чем спокойнее вы будете наблюдать за реакциями людей на ваши слова и действия, тем полезнее окажутся эти сутки.

ЛЕВ. Некоторым представителям этого знака зодиака будет мешать склонность к внешним эффектам. Вы многое успеете сделать, если будете работать с напарником, в коллективе.

ДЕВА. У вас появится шанс решить накопившиеся вопросы. Вы также сможете восстановить разорванные связи. Вечер способствует обсуждению серьезных проектов следующей недели.

ВЕСЫ. Пересмотрите свои отношения с партнерами и обществом в целом. Сегодня активизируются литературные способности. Отличное время для написания писем или прочтения книги.

СКОРПИОН. Наступило время, когда в ваших силах изменить свою судьбу к лучшему. Яркой и впечатляющей обещает быть сегодняшняя поездка, особенно в обществе друзей.

СТРЕЛЕЦ. Сохраняйте спокойствие — иначе вы можете стать причиной нежелательных событий в своем окружении. Рекомендуется сажать растения, заниматься цветами.

КОЗЕРОГ. Нравоучения окружающих могут полностью выбить вас из колеи, отбив тягу к действиям. Вам следует расслабиться и отдохнуть, отложив на время принятие важных решений.

ВОДОЛЕЙ. День как нельзя лучше подходит для отдыха в разнообразных компаниях, посещения концертов. Полезны умеренные занятия спортом.