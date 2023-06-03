Психолог Михаил Лабковский объяснил, как легче пережить боль от расставания

Народный психолог практикует уже не первый десяток лет. Именно поэтому он, как никто другой, может разложить по полочкам то, что чаще всего волнует людей. И хотя просьбы о помощи из серии "Как начать жить дальше после расставания?" поступают Михаилу Лабковскому ежедневно, он без капли раздражения, всякий раз четко и по делу разъясняет, как справиться с проблемой, передает Super.ru.

В последнем посте Михаил отметил, что тема расставания буквально стоит на следующем месте после темы смерти. Условия, в которых проживал человек до разрыва, резко сменились, и это катастрофа, как если бы партнера не стало. Но основная проблема в том, что многие люди не дают себе попросту погоревать. Выйдя из отношений, они заставляют себя веселиться или нагружают себя работой. По словам психолога, безумно важно пройти все этапы "горевания", если нужно — с помощью специалиста.

Но первое, с чего стоит начать, — избавиться от привычки говорить "меня бросили".