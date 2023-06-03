В Коми пытаются вернуть прямые выборы мэров

В Государственный совет Республики Коми избирательная комиссия направила ходатайство о проведении референдума для возвращения прямых выборов мэров. Окончательное решение по этому вопросу планируют принять на заседании регионального парламента. Оно состоится 21 июня.

"В середине мая общественные активисты провели собрание инициативной группы по вопросу возврата к прямым выборам мэров", – сообщает "КомиОнлайн".

В акции участвовали 127 делегатов из 17 республиканских муниципалитетов. Избирком Коми принял подписи 115 человек.