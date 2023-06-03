Пенсионный возраст снизят до 55/60 лет уже в этом году: россиян ждет большой сюрприз

Российским гражданам рассказали о снижении пенсионного возраста до прежних отметок в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Воспользоваться такой возможностью многие смогут уже в этом году. Но для этого должны будут сложиться определенные условия. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, пенсионная реформа в нашей стране продолжает вступать в силу, так что в итоге полностью все черты она обретет через пять лет, когда женщины начнут выходить на пенсию лишь в 60 лет, а мужчинам выплату по старости будут назначать только в 65 лет.

Однако в одном случае пенсионный возраст для граждан снизят до прежней планки в 55/60 лет, и многих такой большой сюрприз ждет уже в текущем году. Именно в таком возрасте россияне смогут получить свои пенсионные накопления, так что действие пенсионной реформы на них распространяться не будет.

"В этом году получить накопительную пенсию смогут женщины 1968 года рождения и старше, а также мужчины, рожденные в 1963 году и раньше. Для этого понадобится подать заявление в тот фонд, где у человека были сформированы накопления", – рассказал Власов.

Как отметил эксперт, такие накопления формировались, как правило, у тех, кто работал после 2002 года. Также подобная возможность есть у участников программы софинансирования пенсий. Получить деньги можно как в виде ежемесячной выплаты, так и всей суммой сразу. И чаще всего гражданам назначают как раз единовременную выплату.