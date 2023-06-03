Прокуратура против сохранения мэром Воркуты своей должности во время службы на СВО

Прокуратура Воркуты вынесла протест на решение городского парламента о том, чтобы лица, замещающие муниципальные должности, сохраняли свои позиции на время службы в зоне специальной военной операции, сообщает "Коммерсантъ".
Ранее совет депутатов муниципалитета принял такое решение после того, как мэр города Ярослав Шапошников заявил о своем желании отправиться в зону боевых действий в качестве добровольца.
В конце марта мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил о намерении отправиться на СВО в качестве контрактника. Вместе с ним отправиться в зону боевых действий решили еще несколько сотрудников городской администрации.
Совет депутатов муниципалитета поддержал своего мэра и 28 апреля рассмотрел проект постановления о гарантиях сохранения за муниципальными работниками своих должностей на период службы.
"Мы сочли нужным не учитывать мнение прокуратуры, поскольку ее руководству, как было сказано в кулуарах сессии, по ее итогам ничто не мешает вынести протест", — заявил один из парламентариев.