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Прокуратура против сохранения мэром Воркуты своей должности во время службы на СВО

Прокуратура против сохранения мэром Воркуты своей должности во время службы на СВОФото из соцсетей

Прокуратура Воркуты вынесла протест на решение городского парламента о том, чтобы лица, замещающие муниципальные должности, сохраняли свои позиции на время службы в зоне специальной военной операции, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее совет депутатов муниципалитета принял такое решение после того, как мэр города Ярослав Шапошников заявил о своем желании отправиться в зону боевых действий в качестве добровольца.

В конце марта мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил о намерении отправиться на СВО в качестве контрактника. Вместе с ним отправиться в зону боевых действий решили еще несколько сотрудников городской администрации.

Совет депутатов муниципалитета поддержал своего мэра и 28 апреля рассмотрел проект постановления о гарантиях сохранения за муниципальными работниками своих должностей на период службы.

"Мы сочли нужным не учитывать мнение прокуратуры, поскольку ее руководству, как было сказано в кулуарах сессии, по ее итогам ничто не мешает вынести протест", — заявил один из парламентариев.

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