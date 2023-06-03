В России ввели штрафы за шины не по сезону

Автомобилистов в России начнут штрафовать за поездки на шипованных шинах летом и использование летних шин в зимнее время года. Соответствующая норма включена в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. Это следует из опубликованного 2 июня постановления правительства, передает autonews.ru.

Cогласно документу, использовать автомобиль нельзя, если на транспортном средстве установлены шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.



Кроме того, штраф последует, если на машине установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). Также водителя оштрафуют, если на транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль). Водителя также накажут, если зимние шины, шины с шипами противоскольжения (в случае их применения) установлены не на все четыре колеса.



Согласно ст. 12.5 КоАП, нарушителей будут штрафовать на 500 рублей. Норма заработает с 1 сентября 2023 года.



Новые ограничения по эксплуатации автомобилей, которые прописаны в постановлении должны были вступить в силу с 1 июня 2021 года. Однако принятие документа регулярно откладывалось.



До этого момента именно отсутствие перечня запретов в ПДД не давало инспекторам ГИБДД возможности выписывать водителям штрафы. Так, несмотря на многолетнее негласное правило для автомобилистов не ездить на шипованной резине летом, некоторые водители пренебрегали поездками в шиномонтаж и круглый год передвигались на зимней резине, иногда даже шипованной.



При этом у водителей не будет обязанности переобувать машину в холодную погоду именно в шипы: передвижение на так называемых «липучках» не запрещена. Особенно такая резина актуальна для южных регионов. Как следует из опубликованных норм, на зимней нешипованной резине можно ездить и летом — за это штрафовать не будут. Штраф должен последовать только за езду на шипах.