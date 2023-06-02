В Сыктывкаре пройдет конкурс авторской песни среди людей с инвалидностью

2 июня в конференц-зале центра культурных инициатив “Югор” состоялась пресс-конференция на тему предстоящего конкурса авторской песни среди людей с инвалидностью. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” посетил мероприятие и узнал, какое значение для людей с ограниченными возможностями имеет творчество и какие интересные случаи происходили с участниками.

С 7 по 11 июня в Сыктывкаре пройдет десятый юбилейный межрегиональный конкурс бардовской песни среди людей с инвалидностью “Струна, и кисть, и вечное перо”. Прослушивание конкурсантов будет проходить в центре культурных инициатив “Югор”, а также в парке имени Кирова и в Академическом театре имени Виктора Савина бесплатно для всех желающих. Особенность мероприятия в том, что это единственный в России фестиваль авторской песни, который доступен для людей с любыми физическими и ментальными особенностями.

Председатель Коми республиканской организации “Всероссийское общество инвалидов” Маргарита Колпащикова рассказала, как пришла идея организовать такой конкурс:

“Мы совместно с коллегами придумали этот конкурс в 2012 году. Тогда я безумно влюбилась в гитару, мы много ездили по разным туристическим маршрутам и она звучала везде. Мне настолько запала в душу музыка, что я не смогла оставить это просто так и вот пришла идея сделать такой конкурс. В организации нас поддерживают общественные деятели, министерства, депутаты, музыканты и даже глава Коми. Наших конкурсантов очень вдохновляет и радует этот конкурс. Они делают все возможное, чтобы приехать и готовятся к нему весь год”.

Маргарита рассказала, почему важно проводить такие мероприятия: