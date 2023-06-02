В Сыктывкаре пройдет конкурс авторской песни среди людей с инвалидностью

2 июня в конференц-зале центра культурных инициатив “Югор” состоялась пресс-конференция на тему предстоящего конкурса авторской песни среди людей с инвалидностью. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” посетил мероприятие и узнал, какое значение для людей с ограниченными возможностями имеет творчество и какие интересные случаи происходили с участниками.
С 7 по 11 июня в Сыктывкаре пройдет десятый юбилейный межрегиональный конкурс бардовской песни среди людей с инвалидностью “Струна, и кисть, и вечное перо”. Прослушивание конкурсантов будет проходить в центре культурных инициатив “Югор”, а также в парке имени Кирова и в Академическом театре имени Виктора Савина бесплатно для всех желающих. Особенность мероприятия в том, что это единственный в России фестиваль авторской песни, который доступен для людей с любыми физическими и ментальными особенностями.
Председатель Коми республиканской организации “Всероссийское общество инвалидов” Маргарита Колпащикова рассказала, как пришла идея организовать такой конкурс:
“Мы совместно с коллегами придумали этот конкурс в 2012 году. Тогда я безумно влюбилась в гитару, мы много ездили по разным туристическим маршрутам и она звучала везде. Мне настолько запала в душу музыка, что я не смогла оставить это просто так и вот пришла идея сделать такой конкурс. В организации нас поддерживают общественные деятели, министерства, депутаты, музыканты и даже глава Коми. Наших конкурсантов очень вдохновляет и радует этот конкурс. Они делают все возможное, чтобы приехать и готовятся к нему весь год”.
Маргарита рассказала, почему важно проводить такие мероприятия:
“Этот конкурс объединяет людей с ограниченными возможностями из разных регионов. Например, у нас есть человек, который пишет стихи в Саратове, музыку к ним сочинили в Краснодаре, а исполняет всю композицию другой человек в Сыктывкаре. Также у нас нередко бывают случаи, когда люди из разных регионов приезжают на фестиваль, знакомятся, а уезжают уже вместе, впоследствии мы узнаем, что они выходят замуж, женятся и в следующем году приезжают на конкурс уже вместе”.
Виталий Микушев, победитель конкурса “Струна и кисть, и вечное перо” прошлых лет рассказал, какое значение для участников имеет это мероприятие:
“Многие люди, которые не занимаются творчеством и не реализуют свой потенциал — страдают от этого. Это касается не только инвалидов, но и любых творческих личностей. Часто бывает так, что люди вследствие какой-то травмы перестают заниматься любимым делом и начинают сильно заболевать из-за этого. Этот конкурс помогает креативным людям выражать свои эмоции и делать то, что приносит им удовольствие. Сам я, когда только получил инвалидность, начал петь песни, писать стихи, рисовать и принимать участие в этом фестивале. Сначала получалось так себе, но потом я стал совершенствовать свои навыки и занимать призовые места”.