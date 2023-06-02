Новый сосновый лес высадили в Республике Коми с участием волонтеров Сбера

2 июня в Республике Коми на территории Сыктывдинского лесничества прошла масштабная высадка "Сада памяти" при участии министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерины Киселевич, управляющей отделением Сбербанка в Коми Алины Хвищук, а также неравнодушных жителей и волонтеров Сбера – генерального партнера акции.

Участники почтили память героев Великой Отечественной войны, высадив на двух гектарах около 4 тысяч молодых сосен недалеко от посёлка Яснэг.

Екатерина Киселевич, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми: "Высаживать деревья в память о тех, кто защищал нашу Родину, стало не просто доброй традицией. Это дань героям нашей страны, их бесстрашию, мужеству и великому подвигу во имя будущего своих детей и внуков.

В этом году наша цель - высадить не меньше 53 тысяч деревьев в память о наших погибших земляках в годы войны. Каждое дерево, каждый памятный сад, каждый участок леса — это символ нашей благодарности, любви к истории нашей страны и вклад в ее зелёное будущее, в восстановление лесов и достижение целей национального проекта “Экология”.

В рамках корпоративной просветительской программы "Сберегаем вместе" Сбер провел викторину среди участников мероприятия. За правильные ответы победители получили экологичные призы. Также для участников была организована полевая кухня, где использовались кружки из переработанных материалов. Все участники акции смогли забрать кружки с собой, чтобы в дальнейшем использовать их повторно, тем самым внедрив в свою жизнь новую экопривычку.

Традиционно в рамках "Сада памяти" в России и за рубежом появятся более 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За 4 года участники акции перешагнули отметку в 100 миллионов посаженных деревьев.