ГИБДД Сыктывкара выходит "на охоту" за пьяными водителями

Госавтоинспекция Сыктывкара напоминает об ответственности за управление авто в состоянии опьянения. В соответствии с ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность на основании ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.