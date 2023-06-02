ГИБДД Сыктывкара выходит "на охоту" за пьяными водителями

Вечером 2 июня организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы начнут массовые проверки водителей автотранспорта. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД РФ, водители незамедлительно продолжат движение.
Госавтоинспекция Сыктывкара напоминает об ответственности за управление авто в состоянии опьянения. В соответствии с ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность на основании ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.