Грибы и ягоды Коми проверили на радиоактивные элементы

Специалисты Роспотребнадзора раскрыли результаты исследования грибов и ягод Коми на содержание цезия-137 и стронция-90, которые являются опасными радиоактивными элементами. Также в ходе работы исследовали пробы мяса, оленины, молока, картофеля, хлеба и рыбы.

Исследования велись весь 2022 год. По каждому элементу отобрали по 10 проб грибов и ягод, по 5 проб молока, по 4 пробы картофеля, по две пробы хлеба, по одной пробе рыбы.