Грибы и ягоды Коми проверили на радиоактивные элементы

Специалисты Роспотребнадзора раскрыли результаты исследования грибов и ягод Коми на содержание цезия-137 и стронция-90, которые являются опасными радиоактивными элементами. Также в ходе работы исследовали пробы мяса, оленины, молока, картофеля, хлеба и рыбы.
Исследования велись весь 2022 год. По каждому элементу отобрали по 10 проб грибов и ягод, по 5 проб молока, по 4 пробы картофеля, по две пробы хлеба, по одной пробе рыбы.
Как заявили в ведомстве, результаты анализов показали, что продуктов, не отвечающих норме по содержанию радиоактивных элементов, не обнаружено.
Кстати, недавно диетолог назвала безопасное для фигуры и здоровья количество хлеба в день. Как не растолстеть на этом продукте, читайте по ссылке.