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Искусственный интеллект американского дрона решил убить оператора во время обучения

Искусственный интеллект американского дрона решил убить оператора во время обученияpixabay.com

Беспилотник ВВС США, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), принял решение убить оператора в ходе имитационных испытаний, чтобы тот не мешал аппарату выполнять свою задачу. Об этом пишет газета The Guardian.

Как рассказал полковник Такер Гамильтон, начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США, система ИИ начала понимать, что хотя она и определила угрозу, иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать ее. Однако за поражение цели система получала очки, в связи с чем она приняла решение убить оператора, поскольку он мешал ей выполнить задачу.

Полковник также добавил, что "нельзя говорить об искусственном интеллекте, в целом интеллекте, машинном обучении, автономии, если при этом умолчать об этике и ИИ".

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