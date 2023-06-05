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Афиша на неделю: куда сходить с 5 по 11 июня сыктывкарцам

Афиша на неделю: куда сходить с 5 по 11 июня сыктывкарцамФото "Про Город Сыктывкар"

Как провести неделю сыктывкарцам: кино, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить в столице Коми с 5 по 11 июня.

Музыкальные мероприятия

Концерт “Музыка кино”

  • 8 июня
  • Время: 18:30
  • Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
  • Вход: 600 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Гала-концерт конкурса авторской песни среди людей с инвалидностью

  • 10 июня
  • Время: 18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив Югор, ул Горького, 2.
  • Вход: 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Концерт “Ольга Кормухина. Лучшие песни” 

  • 8 июня
  • Время: 18:30
  • Адрес: Коми республиканская филармония, ул. Ленина, 61
  • Вход — 1600-2500 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Концерт Ascend To The Heavens

  • 10 июня
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, ул. Куратова, 73/6.
  • Вход: 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 18+

Театральные представления

Комедия “Тартюф” 

  • 9 июня
  • Время: 18:30
  • Адрес: Академический театр драмы, ул. Первомайская, 56
  • Вход: 600-1200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Творческий вечер “Ночь в театре”

  • 11 июня
  • Время: 20:00
  • Адрес: Государственный театр оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
  • Вход: 600 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Мастер-классы

Мастер-класс по рисованию картины

  • 10 июня
  • Время: 13:00, 16:00
  • Адрес: ТЦ “Северный рай”, ул. Карла Маркса, 192. 
  • Вход: 1300 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс “Рисуем акварелью”

  • 10 июня
  • Время: 16:00
  • Адрес: студия “Успех”, ул. Первомайская, 78. 
  • Вход: 800 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс “Рисуем маслом”

  • 10 июня
  • Время: 16:00
  • Адрес: студия “Успех”, ул. Первомайская, 78.
  • Вход: 1500 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставки

Выставка "Эспланада"

  • 5-11 июня
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставка “Интуиция"

  • 5— 11 июня
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставка “Нулевая комната”

  • 6 - 8 июня
  • Время: 11:00 - 18:00
  • Адрес: Галерея “Пейзажи Севера”, ул. Коммунистическая, 34.
  • Вход — 60 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Открытие выставки “Преломление повседневности 8212”

  • 9 июня
  • Время: 19:00
  • Адрес: Револьт-центр, ул Первомайская, 149
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Спортивные мероприятия 

Общегородская зарядка

  • 6-8 июня
  • Время: 9:00
  • Адрес: парк “Строитель”, по ул Старовского.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+
  • 5-9 июня
  • Время: 8:00
  • Адрес: парковая зона по ул. Славы, возле Администрации.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+
  • 6-7 июня
  • Время: 9:30
  • Адрес: стадион “Лесозавод”, ул. Серова, 98.  
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Фитнес-бокс

  • 6-8 июня
  • Время: 9:00
  • Адрес: Стадион м. Давпон, ул. Морозова, 195.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Длительный кросс

  • 11 июня
  • Время: 8:30
  • Адрес: турниковый комплекс в парке им. Кирова.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Футбол 

  • 6-7 июня
  • Время: 14:00
  • Адрес: Стадион м. Давпон, ул. Морозова, 195.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, Мой пес Руни”, “Непосредственно Каха: Другой фильм”, “Питомец юрского периода. Утраченная тайна”, “До рассвета”, “Уикенд с батей”, “Паранормальные явления. Скинамаринк”, “Проклятие. Ночь страха”, “Париж, 13-й округ”. Среди мультфильмов: “Трио в перьях-2”, “Яга и книга заклинаний”, “Маша и Медведь в кино: Скажите “Ой!”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатров.

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