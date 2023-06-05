Афиша на неделю: куда сходить с 5 по 11 июня сыктывкарцам

Как провести неделю сыктывкарцам: кино, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить в столице Коми с 5 по 11 июня.
Музыкальные мероприятия
Концерт “Музыка кино”
- 8 июня
- Время: 18:30
- Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
- Вход: 600 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Гала-концерт конкурса авторской песни среди людей с инвалидностью
- 10 июня
- Время: 18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив Югор, ул Горького, 2.
- Вход: 200 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Концерт “Ольга Кормухина. Лучшие песни”
- 8 июня
- Время: 18:30
- Адрес: Коми республиканская филармония, ул. Ленина, 61
- Вход — 1600-2500 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Концерт Ascend To The Heavens
- 10 июня
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, ул. Куратова, 73/6.
- Вход: 200 рублей
- Возрастное ограничение: 18+
Театральные представления
Комедия “Тартюф”
- 9 июня
- Время: 18:30
- Адрес: Академический театр драмы, ул. Первомайская, 56
- Вход: 600-1200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Творческий вечер “Ночь в театре”
- 11 июня
- Время: 20:00
- Адрес: Государственный театр оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
- Вход: 600 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Мастер-классы
Мастер-класс по рисованию картины
- 10 июня
- Время: 13:00, 16:00
- Адрес: ТЦ “Северный рай”, ул. Карла Маркса, 192.
- Вход: 1300 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс “Рисуем акварелью”
- 10 июня
- Время: 16:00
- Адрес: студия “Успех”, ул. Первомайская, 78.
- Вход: 800 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс “Рисуем маслом”
- 10 июня
- Время: 16:00
- Адрес: студия “Успех”, ул. Первомайская, 78.
- Вход: 1500 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставки
Выставка "Эспланада"
- 5-11 июня
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставка “Интуиция"
- 5— 11 июня
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставка “Нулевая комната”
- 6 - 8 июня
- Время: 11:00 - 18:00
- Адрес: Галерея “Пейзажи Севера”, ул. Коммунистическая, 34.
- Вход — 60 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Открытие выставки “Преломление повседневности 8212”
- 9 июня
- Время: 19:00
- Адрес: Револьт-центр, ул Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Спортивные мероприятия
Общегородская зарядка
- 6-8 июня
- Время: 9:00
- Адрес: парк “Строитель”, по ул Старовского.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
- 5-9 июня
- Время: 8:00
- Адрес: парковая зона по ул. Славы, возле Администрации.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
- 6-7 июня
- Время: 9:30
- Адрес: стадион “Лесозавод”, ул. Серова, 98.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Фитнес-бокс
- 6-8 июня
- Время: 9:00
- Адрес: Стадион м. Давпон, ул. Морозова, 195.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Длительный кросс
- 11 июня
- Время: 8:30
- Адрес: турниковый комплекс в парке им. Кирова.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Футбол
- 6-7 июня
- Время: 14:00
- Адрес: Стадион м. Давпон, ул. Морозова, 195.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, Мой пес Руни”, “Непосредственно Каха: Другой фильм”, “Питомец юрского периода. Утраченная тайна”, “До рассвета”, “Уикенд с батей”, “Паранормальные явления. Скинамаринк”, “Проклятие. Ночь страха”, “Париж, 13-й округ”. Среди мультфильмов: “Трио в перьях-2”, “Яга и книга заклинаний”, “Маша и Медведь в кино: Скажите “Ой!”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатров.