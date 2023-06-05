Афиша на неделю: куда сходить с 5 по 11 июня сыктывкарцам

Как провести неделю сыктывкарцам: кино, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить в столице Коми с 5 по 11 июня.

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, Мой пес Руни”, “Непосредственно Каха: Другой фильм”, “Питомец юрского периода. Утраченная тайна”, “До рассвета”, “Уикенд с батей”, “Паранормальные явления. Скинамаринк”, “Проклятие. Ночь страха”, “Париж, 13-й округ”. Среди мультфильмов: “Трио в перьях-2”, “Яга и книга заклинаний”, “Маша и Медведь в кино: Скажите “Ой!”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатров.