На работе надо работать: какие привычки россиян губят их здоровье

Начните день правильно

В наше время в большинстве рабочих коллективов существует другая негласная традиция – начинать работу с чаепития. Или кофе. Иных работников можно увидеть с кружкой чего-то вкусного и ароматного даже чаще, чем за рабочим столом. Оказывается, от этого страдает не только продуктивность, но и здоровье любителей длительных и частых чаепитий.

Больше чая – толще фигура

По словам врача-эндокринолога Натальи Савостиной, чаепития -очень вредная традиция. Ведь почти всегда они проходят с чем-то вкусным вприкуску к чаю или кофе. Конфеты, шоколад, печенье и даже торты – все эти приятные добавки лишают стройности, а в некоторых случаях и здоровья.