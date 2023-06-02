На работе надо работать: какие привычки россиян губят их здоровье

Начните день правильно
В наше время в большинстве рабочих коллективов существует другая негласная традиция – начинать работу с чаепития. Или кофе. Иных работников можно увидеть с кружкой чего-то вкусного и ароматного даже чаще, чем за рабочим столом. Оказывается, от этого страдает не только продуктивность, но и здоровье любителей длительных и частых чаепитий.
Больше чая – толще фигура
По словам врача-эндокринолога Натальи Савостиной, чаепития -очень вредная традиция. Ведь почти всегда они проходят с чем-то вкусным вприкуску к чаю или кофе. Конфеты, шоколад, печенье и даже торты – все эти приятные добавки лишают стройности, а в некоторых случаях и здоровья.
Медик объяснила, что чаепитие с чем-нибудь вкусным, особенно если нет чувства голода, — прямой путь в пациенты диетологов, эндокринологов, урологов, нефрологов и неврологов. Ведь от сладостей повышается сахар в крови, появляются скачки давления, ожирение и много других неприятностей со здоровьем. Ведь во многих кондитерских изделиях в избытке содержится не только сахар, но и химические добавки.
Как уменьшить вред от чаепития?
Единственный способ сберечь здоровье и фигуру – пить чай без конфет, печенья и прочих вкусняшек. Или, на крайний случай, запастись для этого сладкими сухофруктами. От них большого вреда фигуре не будет. конечно, если есть их небольшими порциями и не слишком часто в течение дня.