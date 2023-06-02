Психолог из Сыктывкара рассказала, как общение в интернете может спровоцировать переедание

2 июня в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с психологом и узнал, почему человек может переедать и есть нездоровую пищу.

Психолог Христина Кипрушева объяснила, из-за чего возникает эмоциональная зависимость от еды:

“Нездоровые отношения с едой — это такая же проблема, как и алкоголизм, наркомания, игровые зависимости, азартные игры. Потому что все эти категории входят в одну проблему под названием “зависимость”. Отношения с едой называются нездоровыми, если там присутствуют переедания, набор лишнего веса, вечные диеты, анорексия, попытки избавиться от лишней еды разными способами — булимия”.

Психолог рассказала, что переедание может быть следствием агрессии: