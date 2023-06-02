Психолог из Сыктывкара рассказала, как общение в интернете может спровоцировать переедание

2 июня в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с психологом и узнал, почему человек может переедать и есть нездоровую пищу.
Психолог Христина Кипрушева объяснила, из-за чего возникает эмоциональная зависимость от еды:
“Нездоровые отношения с едой — это такая же проблема, как и алкоголизм, наркомания, игровые зависимости, азартные игры. Потому что все эти категории входят в одну проблему под названием “зависимость”. Отношения с едой называются нездоровыми, если там присутствуют переедания, набор лишнего веса, вечные диеты, анорексия, попытки избавиться от лишней еды разными способами — булимия”.
Психолог рассказала, что переедание может быть следствием агрессии:
“Как и другие виды зависимостей, пищевая имеет свои причины. Рассмотрим самые распространенные среди них. Аутоагрессия или агрессия, чувство вины и стыда, злость, ненависть к самому себе — в этом случае, человек словно истязает и наказывает себя едой. При этом масштаб проблемы может быть разный, от вредных чипсов до тяжелых форм булимии и анорексии”.
Христина объяснила, что проблемы с едой могут появиться из-за подавления тяжелых чувств:
“Заедание тяжелых чувств — это может быть ощущение фоновой тревожности и страха, злости и раздражения, усталости и стресса. Главная проблема в том, что человек не научился разбираться в своих чувствах, поэтому ищет успокоение в еде. Ведь действительно, принимая пищу, наш организм выделяет определенные гормоны, которые дают ощущение временного спокойствия. Вот только это не решение проблемы, а всего лишь попытка временно спрятаться от своих проблем и тяжелых эмоций”.
Специалист рассказала, как справиться с перееданием, если оно спровоцировано скукой:
“Скука и неудовлетворенность жизнью. Третья причина самая безобидная, поэтому с ней вполне можно справиться самостоятельно. Важно понять, какая именно сфера жизни вызывает у вас неудовлетворение и, следовательно, изменить что-то в этой сфере, чтобы вам стало лучше. Например, не нравится коллектив на работе — попробуйте наладить контакт, изменить свое отношение к людям или сменить работу.
А если это ощущение скуки, важно по-честному взглянуть на свою жизнь. Возможно, она проходит в формате “дом — работа”, и тогда, конечно, будет не хватать впечатлений и ярких эмоций, которые часто будут добираться в еде или скандалах с окружающими. Но яркость жизни и впечатления можно обеспечить себе и другими способами: хобби, творчество, общение с друзьями, посещение новых мест”.
Христина отметила, что при заедании тяжелых чувств и аутоагрессии лучше обратиться к специалисту:
“Если проблема с питанием связана с аутоагрессией и заеданием тяжелых чувств, рекомендую подготовиться к психологической консультации, так как подобные проблемы достаточно трудно разрешить самостоятельно”.
Психолог Ольга Зезегова рассказала, что общение в Интернете может спровоцировать переедание:
“Вопросы, связанные с едой, очень многогранные и глубокие. В первую очередь еда — это наша базовая потребность, которая обеспечивает жизнь, но у людей также есть эмоциональные потребности, например, потребность в поддержке, любви, заботе и так далее. С развитием технологий, так сложилось, что люди одновременно стали ближе друг другу и дальше. Онлайн-общение не способно дать полноценного контакта, одиночество нарастает, а эмоциональные потребности остаются. Разумеется, это связано не только с технологиями, а также с множеством других значимых факторов. Например, отношения в семье, психологические комплексы, трудности в общении и другое”.
Ольга объяснила, чем еще может быть спровоцировано излишнее употребление вредной пищи:
“В современном мире добывать еду гораздо проще и она часто выступает заместителем того, чего не хватает. Когда человеку одиноко, грустно или нервно, а получить эмоциональную поддержку нет возможности, самым простым способом поддержать себя становится еда. Она дает ощущение наполненности, безопасности, приносит удовольствие в виде дофамина, серотонина, окситоцина и других нейромедиаторов, которые делают нас счастливыми. Так появляются нездоровые отношения с едой. Впоследствии человек начинает испытывать дискомфорт от неразделенных чувств и проблем с питанием”.
Психолог поделилась рекомендациями, которых нужно придерживаться, чтобы закончить нездоровые отношения с едой:
“Чтобы данное состояние не развилось или прекратилось, важно быть чуткими к себе. Давать себе почувствовать полноту эмоций, не стесняться обращаться к близким за помощью, учиться развлекать и поддерживать себя самостоятельно. Эти умения помогут находиться в балансе и здоровье как ментальном, так и физическом”.