Сыктывкарка помогла раскрыть преступление, которое сама же и спровоцировала

В Сыктывкаре поймали 36-летнего воришку, который скоро предстанет перед судом. Но совершил он преступление не случайно: причиной стала болтливая знакомая, которая случайно спровоцировала его попытку нажиться на чужом добре, сообщает прокуратура республики.

Как оказалось в ходе расследования, в начале января 2023 года в одном из заведений города отдыхала некая состоятельная женщина, которая забыла там кошелек с банковскими картами и суммой более чем в 30 000 рублей. Вскоре его нашел официант, который известил о находке сотрудников кафе и передал в бар на хранение.