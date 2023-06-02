Сыктывкарка помогла раскрыть преступление, которое сама же и спровоцировала

В Сыктывкаре поймали 36-летнего воришку, который скоро предстанет перед судом. Но совершил он преступление не случайно: причиной стала болтливая знакомая, которая случайно спровоцировала его попытку нажиться на чужом добре, сообщает прокуратура республики.
Как оказалось в ходе расследования, в начале января 2023 года в одном из заведений города отдыхала некая состоятельная женщина, которая забыла там кошелек с банковскими картами и суммой более чем в 30 000 рублей. Вскоре его нашел официант, который известил о находке сотрудников кафе и передал в бар на хранение.
Позже одна из сотрудниц рассказала о находке знакомому, который, недолго думая, придумал гениальный план. Он отправился в заведение, притворился мужем владелицы кошелька и забрал его, при этом еще и разыграв сцену разговора с якобы супругой по телефону.
Настоящая владелица кошелька догадалась поискать его в кафе только к концу февраля 2023 года, как раз тогда, когда кошелек и украли. Впрочем, раскрыть преступление помогла та же девушка, которая и спровоцировала его, рассказав, с кем делилась информацией.
Кошелек в итоге вернули, правда, денег там уже не было. А предприимчивый молодой человек теперь окажется на скамье подсудимых.