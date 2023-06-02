Врач перечислила "вредные" продукты, которые оказались полезными

Существуют продукты, которые по разным причинам считаются вредными, однако при отсутствии противопоказаний и умеренном употреблении они не навредят организму, а даже принесут пользу. Об этом в беседе с агентством "ПРАЙМ" сообщила врач общей практики Екатерина Серебренникова.

Например, кофе, который считается вредным для сердечно-сосудистой системы, при разумном употреблении повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на иммунитет. Кроме того, за счет антиоксидантов он снижает риск возникновения хронических заболеваний, таких, как рак и диабет. Иными словами, одна-две чашки в день вреда не причинят.