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Врач перечислила "вредные" продукты, которые оказались полезными

Врач перечислила "вредные" продукты, которые оказались полезными

Существуют продукты, которые по разным причинам считаются вредными, однако при отсутствии противопоказаний и умеренном употреблении они не навредят организму, а даже принесут пользу. Об этом в беседе с агентством "ПРАЙМ" сообщила врач общей практики Екатерина Серебренникова.

Например, кофе, который считается вредным для сердечно-сосудистой системы, при разумном употреблении повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на иммунитет. Кроме того, за счет антиоксидантов он снижает риск возникновения хронических заболеваний, таких, как рак и диабет. Иными словами, одна-две чашки в день вреда не причинят.

Сливочное масло записали во враги из-за насыщенных жирных кислот, которые повышают уровень холестерина в крови является фактором риска развития сахарного диабета второго типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Однако те же кислоты участвуют в терморегуляции организма и положительно влияют на работу внутренних органов. Однако их потребление не должно превышать 10% от суточной калорийности рациона. Также в сливочном масле содержится полезный витамин А.

Необходим для питания человека и белок. Однако с возрастом стоит отдавать предпочтение легко усваиваемому белку – белому мясу, рыбе. Молочными продуктами и сырами лучше не злоупотреблять, так как там много насыщенных жиров.

Противоречивые мнения сложились и о твороге. По словам врача, лучше отдать предпочтение обезжиренному или маложирному варианту. но не злоупотреблять, чтобы не набрать лишний вес. В разумных пределах творог будет являться хорошим источником белка и кальция.

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