Гороскоп на 2 июня 2023 года: рискованные поступки и начало романтической истории

Пятница, 2 июня, обещает быть удачной. Хорошо подходит для решения нестандартных задач. С этим днем неплохо справятся люди, которые обычно не могут похвастаться творческим подходом к делам. Не исключено начало захватывающих романтических историй. ОВЕН. Придется принять к сведению оценки и советы начальства и коллег. Не исключено, что вас коснутся проблемы родственников или кого-то из друзей.

ТЕЛЕЦ. Перед вами откроются возможности для профессионального роста. День благоприятен для занятий творчеством, ремонту техники.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы станете тем человеком, который настроит людей на достижение целей. С утра возможна некоторая рассеянность. День не требует большого разнообразия в пище.

РАК. Отличное время для усвоения сложной информации. Плодотворное время для тех, кто занимается вязанием и шитьем.

ЛЕВ. Удачно пройдет деловая поездка. Помните — окружающие сейчас особенно чувствительны к критике.

ДЕВА. Вас ждет удача в торговле и интеллектуальной деятельности. Однако в чем-то вам придется себя ограничить, чтобы добиться большего в вашей сфере деятельности.

ВЕСЫ. Позвольте себе помечтать. Даже самые дерзкие замыслы этого дня впоследствии могут легко осуществиться. Любое строительство, начатое в этот день, окажется успешным.

СКОРПИОН. В погоне за новыми ощущениями вы способны потратить значительную сумму денег. Это день слияния энергий, и его очень хорошо провести с любимыми.

СТРЕЛЕЦ. Не забывайте о профессиональных обязанностях. Возросшая энергия может сказаться на ваших делах самым неожиданным образом. В этот день рекомендуются заняться активной физической нагрузкой.

КОЗЕРОГ. Вам придется выполнить большой объем работы в кратчайшие сроки. Время творческого успеха, а также реализации задуманного. Особое значение приобретают дружеские связи.

ВОДОЛЕЙ. Будете находиться в постоянном взаимодействии с окружающими людьми, оказывая на них сильное влияние. Если ваши планы по-прежнему имеют для вас значение — не пускайтесь в авантюры, уводящие от главной цели.