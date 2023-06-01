Житель Коми лишился автомобиля из-за пьяной езды

В Ухте суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего жителя поселка Ярега. Его признали виновным в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, с учетом того, что ранее его административно наказывали за пьяную езду.
Суд установил, что 16 марта 2023 года житель Яреги сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Позднее, его остановили сотрудники ГИБДД. При этом ранее, против него было возбуждено административное дело за нахождение перед рулем в нетрезвом виде.
После прохождения медосвидетельствования предположения правоохранителей подтвердились – мужчина был пьян. Водителя отстранили от управления транспортом, а машину увезли на спецстоянку с наложением на нее ареста.
Жители Яреги заявил в суде, что сел за руль для помощи своему другу. Ему нужно было вытолкать его застрявший автомобиль. Свою вину мужчина признал.
Суд приговорил водителя к штрафу в 200 тысяч рублей, и лишил его возможности управлять автомобилем сроком на два года.
Машина, которой управлял нетрезвый мужчина, конфискована в доход государства.