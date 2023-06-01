Житель Коми лишился автомобиля из-за пьяной езды

В Ухте суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего жителя поселка Ярега. Его признали виновным в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, с учетом того, что ранее его административно наказывали за пьяную езду.

Суд установил, что 16 марта 2023 года житель Яреги сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Позднее, его остановили сотрудники ГИБДД. При этом ранее, против него было возбуждено административное дело за нахождение перед рулем в нетрезвом виде.