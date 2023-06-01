Сбер запустил детскую карту с уникальным дизайном — с Чебурашкой

С 1 июня родители могут заказать своим детям в возрасте от 6 до 13 лет бесплатную детскую СберКарту с лимитированным дизайном — с изображением Чебурашки. Всего будет выпущено 200 тысяч карт с таким дизайном.

Карта выпускается на пластиковом носителе и ничем не отличается от взрослой. Заказать карту с любимым персонажем легко и просто в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В детском приложении SberKids доступны на выбор ещё два варианта с Чебурашкой для диджитал-версии карты.