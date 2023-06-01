Летние каникулы станут короче: школьников и родителей ошарашили новостью

Российских школьников ждут очередные перемены: летние каникулы могут значительно скоратить, сообщает "Комсомольская правда". Отмечается, что эксперты Президентской академии изучили опыт других стран и сделали вывод, что в России каникулы длятся дольше всего в мире. Например, в Германии, Дании и Англии летом отдыхают всего лишь полтора месяца, во Франции школьники отдыхают два месяца и лишь в Испании отдых длится почти три, но на неделю меньше.

Причину необходимости сокращения каникул объяснили тем, что летом школьники постоянно попадают в передряги, растет травматизм и даже смертность. Так, во время летнего отдыха дети от 5 до 9 лет погибают чаще на 21%, подростки 10-14 лет – на треть.