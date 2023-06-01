В России предложили ввести новую выплату для детей

С инициативой о новой выплате семьям с детьми до 16 лет выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, размер выплаты может составить 20% от установленного прожиточного минимума. Об этом сообщают "Известия".
Согласно пояснительной записке к документу, получать ежегодную выплату смогут семьи с детьми до 16 лет, имеющие российское гражданство. По информации авторов законопроекту, новая выплата позволит родителям порадовать детей к празднику.
"Предусмотренная законопроектом небольшая выплата к Международному дню защиты детей позволит взрослым подарить детям еще один повод для радости и улыбки, а также станет еще одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и законных интересов детей", — отмечают авторы законопроекта.
Инициативу о внесении нового законопроекта на рассмотрение депутатов Госдумы поддерживают в профильных комитетах, где предлагают увеличить новую выплату до уровня прожиточного минимума. Однако сумму ежегодной выплаты из бюджета, по данным издания, еще необходимо обосновать.