В России предложили ввести новую выплату для детей

С инициативой о новой выплате семьям с детьми до 16 лет выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, размер выплаты может составить 20% от установленного прожиточного минимума. Об этом сообщают "Известия".

Согласно пояснительной записке к документу, получать ежегодную выплату смогут семьи с детьми до 16 лет, имеющие российское гражданство. По информации авторов законопроекту, новая выплата позволит родителям порадовать детей к празднику.