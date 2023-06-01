Июнь — время для романтики: сыктывкарский астролог дала инструкцию на первый месяц лета

Астролог из Сыктывкара Евгения Ортлиб рассказала журналисту “Про Города” о том, каким будет июнь 2023 года. Горожанка заявила, что месяц будет благоприятным для новых романтических отношений.
По словам специалиста, июнь 2023 — месяц Земляной Лошади.
“С 6 июня по 7 июля — важный месяц 2023 года, в который могут произойти знаковые перемены. Это, как образ действующего вулкана, который скоро может начать свое извержение. Поэтому стабильности и спокойствия в жизни, экономике, политике в этом месяце не ждите. Очень вероятны глобальные изменения”, — заявила Евгения.
Также сыктывкарка предупреждает о грядущих разрушениях.
“В природе могут просыпаться вулканы, выходить на поверхность внутренние процессы земной коры. Могут происходить какие-то вспышки, взрывы, которые могут приводить к разрушениям и обвалам”, — отметила горожанка.
Первый месяц лета связан с романтикой. У одиноких людей есть большой шанс завести отношения.
“Также июнь связан с романтикой, он привлекает противоположный пол. Именно поэтому очень благоприятно заводить новые знакомства, если вы одиноки. Или выступать на сцене, так как в июне вы излучаете большее очарование”, — прокомментировала астролог.
Эксперт отмечает, что в июне 2023 года есть большой риск возобновить романтические отношения со своими бывшими партнерами.
“Также Земляная Лошадь может заставить возвратиться к прошлым отношениям, а потому есть потенциал сойтись с бывшими. Или накроет воспоминаниями о прошлых романах и придет желание сравнить текущие и прошлые отношения”, — рассказала женщина.
В этом месяце стоит уделить особое внимание здоровью.
“В плане здоровья в июне стоит уделить особое внимание сердцу, сосудам, желудку, мочеполовой системе. Следите за давлением и эмоциями — не перегревайтесь и больше отдыхайте”, — предостерегает Евгения.
Кого в июне ждут изменения в жизни?
“Довольно резкие изменения в окружении, например, переезд или смена начальства ждут людей, которые родились в 1960, 1972, 1984, 1996 и 2008 годах. Изменения на работе, рабочем месте и в коллективе или изменения, связанные с родителями, ждут людей, рожденных в декабре и в первых числах января. А если вы родились в годы, оканчивающиеся на “1” -— для вас больше возможностей получить поддержку от других людей, событий или ситуаций во вне. Поэтому обязательно используйте этот месяц для случаев, когда нужна помощь”, — заключила астролог.