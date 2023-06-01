Июнь — время для романтики: сыктывкарский астролог дала инструкцию на первый месяц лета

“Довольно резкие изменения в окружении, например, переезд или смена начальства ждут людей, которые родились в 1960, 1972, 1984, 1996 и 2008 годах. Изменения на работе, рабочем месте и в коллективе или изменения, связанные с родителями, ждут людей, рожденных в декабре и в первых числах января. А если вы родились в годы, оканчивающиеся на “1” -— для вас больше возможностей получить поддержку от других людей, событий или ситуаций во вне. Поэтому обязательно используйте этот месяц для случаев, когда нужна помощь”, — заключила астролог.