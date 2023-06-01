Будет обнуление: россиян, у которых есть карта "Мир", ждет неожиданный сюрприз в июне

Владельцам банковских карт платежной системы "Мир" сообщили о неожиданном сюрпризе, который можно получить уже в июне. Держателям карт обнулят важные показатели, сообщает PRIMPRESS.

По словам финансового эксперта Валерия Попова, новую возможность получат граждане, которые зарегистрирует свою карту "Мир" в программе лояльности национальной платежной системы. Для таких людей обнулят комиссии, которые ранее взимались с людей при оплате счетов.