Средняя зарплата в Коми достигла 73 659 рублей

Комистат обнародовал данные о среднемесячной номинальной зарплате в марте 2023 года. Она составила 73 659 рублей.
В сравнении с тем же периодом предыдущего года зарплата выросла на 11 процентов. Также она оказалась выше, чем в феврале — тогда жители республики получали в среднем 69 408 рублей.
Больше всего получали специалисты научных исследований и разработки. Их доходы в номинальном виде составили более 100 тысяч рублей. В сфере лесоводства и лесозаготовки средняя зарплата в марте 56,3 тыс. рублей, в водоснабжении и организации утилизации отходов - 60,9 тыс. рублей.
Работники торговой сферы, кроме торговли транспортными средствами - 41,7 тыс. рублей. В образовании зарплата за март ровнялась 52,6 тыс. рублей.