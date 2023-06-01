Средняя зарплата в Коми достигла 73 659 рублей

Комистат обнародовал данные о среднемесячной номинальной зарплате в марте 2023 года. Она составила 73 659 рублей.

В сравнении с тем же периодом предыдущего года зарплата выросла на 11 процентов. Также она оказалась выше, чем в феврале — тогда жители республики получали в среднем 69 408 рублей.