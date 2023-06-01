Сыктывкарцы останутся без горячей воды: полный список адресов

В столице Коми полным ходом идут испытания теплосетей для подготовки к отопительному сезону в зимний период. В связи с этим в городе планово отключают горячую воду. Представляем полный список адресов и график отключения водоснабжения:
Уже сейчас нет воды в столичной Орбите и местечке Дырнос. По следующим адресам отключение воды продлится до 4 июня:
- ул. Ветеранов, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
- Дырнос 1, 2, 3, 3А, 3В, 3/4, 3/5, 3/6, 3/10, 3/11, 3/13, 3/14, 3/16, 3/18, 3/21, 3/26, 3/28, 3/29, 3/34, 3/35, 3/52 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 40, 48, 50, 72, 74, 88, 88/1, 88/В, 88А, 106, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/12, 106/14, 106/15;
- ул. Индустриальная 1, 1/1, 1/5, 1/18, 1А, 3/5, 7, 7/2, 10, 20/2, 20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 20/12 24, 26, 26/1, 28, 30;
- ул. Лыткина 31;
- ул. Малышева 1, 1а, 2-6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11-25, 31, 33/1;
- Октябрьский проспект 131/3, 131/6, 160/4, 160/6, 162 164, 170, 172, 174, 176, 176А, 178, 180, 180/1, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200;
- ул. Орджоникидзе, 101/4;
- ул. Петрозаводская, 1, 6, 8, 12, 17, 19, 21, 25, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 33, 33/1, 33/2, 34, 36, 38, 40, 40/1, 41, 42, 44, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58;
- ул. Печорская 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 22, 24, 26/1, 28, 28/2, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 50, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 66/1, 66/2, 66/5, 67;
- Печорский переулок,14/1;
- Покровский бульвар, 1, 1/1, 2-12, 14, 16;
- ул. Садовая 26А, 32, 34;
- ул. Тентюковская 78, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 113, 115, 119, 120, 121, 123-132, 134, 136, 138, 138/1, 315, 315А, 301, 333, 353.
5 июня с 8:00 планируется полное отключение воды в микрорайоне Орбита от улицы Печорской, а также в Верхнем и Нижнем Чове. Второй этап стартует 19 июля, также с 08:00. Под отключение попадут оставшаяся часть города и село Выльгорт.
Также с 5 по 11 июня планируется следующий этап отключений в Давпоне:
- ул. 2-я Новосельская, 5, 15;
- ул. Димитрова, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 5, 5/1, 15, 17, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
- ул. Жакова, 4, 6, 7, 11, 13;
- ул. Колхозная, 52/4, 52/5, 52А, 54;
- ул. Коммунистическая, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 73/1, 73А, 75, 75/2, 75А, 77, 77/2, 79, 79А, 81, 83, 85, 85А, 91;
- ул. Можжевельная, 3А;
- ул. Морозова, 4, 6, 8, 10, 12, 91, 103, 105, 106, 106/3, 107, 108, 108/1, 108/2, 109, 109/2, 110, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 111, 111/2, 112, 112/1, 112/6, 113, 113А, 114, 115, 115А, 116, 117, 117А, 118, 119, 119/1, 120-124, 124/1, 126-134, 134/1, 135-151, 152/1, 152/2, 152/3, 152А, 153, 154, 155, 156, 156/1, 156/2, 157-164, 164/1, 165-172, 173/1, 175, 175/2, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190-194, 197, 200, 201, 203, 205;
- ул. Пришкольная, 22;
- ул. Пушкина, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 143, 143/1, 145;
- ул. Станционная, 21/1, 21/2, 22-28, 28А, 30, 31, 32, 33, 108, 118, 128, 130, 132, 138, 152, 156, 156/1, 160, 160/3;
- ул. Старовского, 34, 36, 38, 42, 44/38, 46, 48;
- ул. Сысольское шоссе, 29, 29/3, 31, 31/8, 31/10, 33/2, 70, 72, 72/1, 72/2, 74, 74А, 76, 78, 80, 82;
- ул. Ярославская, 5, 10, 11.