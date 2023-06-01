Сыктывкарцы останутся без горячей воды: полный список адресов

В столице Коми полным ходом идут испытания теплосетей для подготовки к отопительному сезону в зимний период. В связи с этим в городе планово отключают горячую воду. Представляем полный список адресов и график отключения водоснабжения:

Уже сейчас нет воды в столичной Орбите и местечке Дырнос. По следующим адресам отключение воды продлится до 4 июня: