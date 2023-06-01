В Жешарте избрали нового главу администрации

24 мая комиссия провела собеседование, в ходе которого претенденты на пост руководителя администрации Жешарта изложили свои планы работы по развитию городского поселения. 31 мая прошло открытое голосование, где выбрали того, кто им станет, сообщает БНК.

Большинством голосов руководителем администрации Жешарта избран Александр Малафеев. На сайте администрации Усть-Вымского района указано, что ранее он занимал должность начальника управления экономики.