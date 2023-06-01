В Жешарте избрали нового главу администрации

24 мая комиссия провела собеседование, в ходе которого претенденты на пост руководителя администрации Жешарта изложили свои планы работы по развитию городского поселения. 31 мая прошло открытое голосование, где выбрали того, кто им станет, сообщает БНК.
Большинством голосов руководителем администрации Жешарта избран Александр Малафеев. На сайте администрации Усть-Вымского района указано, что ранее он занимал должность начальника управления экономики.
Ранее уже экс-глава поселка Станислав Рузадоров лишился должности из-за утраты доверия. Установлено, что в декларациях, которые глава предоставлял во время выборов в 2021 году и в рамках декларационной кампании 2022 года, он отразил неполные сведения о принадлежащем ему имуществе. Согласно информации прокуратуры Коми, глава поселения не указал торговое нежилое помещение в собственности, земельный участок в пользовании. Также он умолчал об одном из счетов в банке, открытых на имя супруги.
В итоге прокуратура района по факту выявленных нарушений внесла представление в совет городского поселения Жешарт, в котором поставила вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования в связи с утратой доверия. Сам Рузадоров прокомментировал свою отставку и заявил, что прокуратура нашла у него то, чем он не владеет.