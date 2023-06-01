"Головой в унитаз": парень из Коми рассказал в выпуске Собчак, как издевался над девочкой

На ютуб-канале Ксении Собчак вышел выпуск про буллинг и травлю, где снялся 21-летний житель Коми. Он рассказал историю о том, как издевался над своей одноклассницей.
Историей поделился житель Коми Даниил Панин. Он рассказал редакции “Осторожно: Собчак” о том, как в начальной школе вместе с одноклассниками издевался над девочкой.
“От нее пахло потом, она ходила в грязной одежде. У многих это вызывало недовольство. Со временем ситуация стала ухудшаться ее поступками: ее обзывали, а она шла жаловаться учителю. И за это, естественно, получала свое наказание”, — оправдывает свои поступки Даниил.
По словам героя выпуска, одноклассники избивали девочку, пинали ее рюкзак, писали гадости в тетрадях, отбирали деньги и еду.
“Как-то раз была ситуация: после очередной травли, провели родительское собрание. Нас всех, скажем так, отлупили дома, провели неоднократные беседы с психологами и учителями. Никому из нас не понравилось крысятничество этой девочки. Мы выловили ее в школе и отвели в туалет”, — вспоминает житель Коми.
После чего девочку жесткого избили.
“Мы побили ее, потом вытряхнули все ее вещи. Порвали учебники и тетради. И начали макать ее головой в унитаз, параллельно нажимая на кнопку смыва”, — рассказывает молодой человек.
По словам Даниила, в тот момент он чувствовал агрессию по отношению к девочке. Как известно, над ней издевались до той поры, пока она не перевелась в другую школу.
В оправдание своего поступка, Даниил заявил, что не мог иначе.
“Когда я вспоминал все свои действия и поступки, то воспринимал их в другом ключе. Я понимал, что делал человеку плохо. Для нас это было развлечение. Если бы меня спросили “Зачем?”, я бы сказал — “Не знаю”. Это просто стадное чувство и боязнь попасть под агрессию, которая направлена на другого человека”, — объяснил травлю девочки молодой человек.