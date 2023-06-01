"Головой в унитаз": парень из Коми рассказал в выпуске Собчак, как издевался над девочкой

На ютуб-канале Ксении Собчак вышел выпуск про буллинг и травлю, где снялся 21-летний житель Коми. Он рассказал историю о том, как издевался над своей одноклассницей.

Историей поделился житель Коми Даниил Панин. Он рассказал редакции “Осторожно: Собчак” о том, как в начальной школе вместе с одноклассниками издевался над девочкой.

“От нее пахло потом, она ходила в грязной одежде. У многих это вызывало недовольство. Со временем ситуация стала ухудшаться ее поступками: ее обзывали, а она шла жаловаться учителю. И за это, естественно, получала свое наказание”, — оправдывает свои поступки Даниил.

По словам героя выпуска, одноклассники избивали девочку, пинали ее рюкзак, писали гадости в тетрадях, отбирали деньги и еду.