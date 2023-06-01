Сбер приготовил подарки ко Дню защиты детей: скидки, акции и подкасты

Новые серии подкаста "Петя и СберКот", летние сервисы виртуального ассистента Салют, бесплатное медобследование ребёнка, скидки на подписки у партнёров. Эти и другие подарки приготовил Сбер к Международному дню защиты детей 1 июня, чтобы порадовать юных клиентов и их родителей.

С 1 июня в обновленном разделе для всей семьи HiFi -стриминга Звук появятся новые серии популярного подкаста «Петя и СберКот» . Подкаст рассказывает про школьника Петю и его друга СберКота (между прочим, самого финансово грамотного кота в мире), которые путешествуют по Денежной стране. В новых сериях юные слушатели узнают, что такое налоги и гонорар, как открыть своё дело, откуда берутся деньги на банковских картах и о многом другом.

Для тех, кто любит не только слушать, но и смотреть, онлайн-кинотеатр Okko предлагает подборку детских фильмов в подписке "Оптимум", которую новые пользователи могут приобрести за 1 рубль на 30 дней.

Для школьников, которые не знают, чем себя занять в летние каникулы, виртуальный ассистент Салют предлагает н овые сервисы "Мне скучно" и "Включи каникулы" . В ответ на эти команды ассистент предложит интересные занятия исходя из возраста ребёнка и выбранной темы. Воспользоваться виртуальным ассистентом можно на умных колонках SberBoom и SberBoom Mini , тв-приставках SberBox , смарт-дисплее SberPortal и телевизорах с операционной системой "Салют". Кстати, на тв-приставках SberBox и телевизорах с ОС Салют ТВ есть специальный раздел — "Детская комната". Там собраны интересные подборки разных жанров для детей: мультфильмы, сказки, образовательные подкасты, мастер-классы, базы ответов от учёных, педагогов, психологов, волонтёров поисково-спасательных служб и других экспертов.

Родителям Салют тоже поможет. Мамы и папы могут получить советы от педагога Димы Зицера и педиатров СберЗдоровья. Для этого надо просто спросить у виртуального ассистента: "Как воспитать ребёнка?" или "Что делать, если малыш заболел?". Если же ребёнку требуется медицинская помощь, можно оформить годовую подписку на безлимитные онлайн-консультации с дежурными педиатрами от СберЗдоровья и пользоваться услугой в любое время дня и ночи — специалист ответит в течение минуты. 1 июня годовая подписка будет стоить 4990 рублей вместо 5990 рублей.

Кроме того, подростки от 12 до 17 лет смогут присоединиться к летним интенсивам онлайн-университета творческих профессий "Муза" от Сбера. Ребята освоят графический дизайн и актерское мастерство, научатся петь и играть на гитаре, сделают первые шаги в живописи и цифровом искусстве: от нейросетей и AR/VR до создания NFT. Учиться можно как офлайн, так и онлайн из любой точки страны. Участников ждет живое общение с преподавателями, новые знакомства со сверстниками, дружная команда и профессиональные работы в портфолио, необходимые при поступлении в творческие вузы.

Ещё один подарок предназначен клиентам СберСтрахования жизни, которые с 1 по 30 июня 2023 года подключат в рассрочку программу накопительного страхования жизни (НСЖ) "Билет в будущее". Они получат промокод на комплексное медицинское обследование (чекап) ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет. Промокод можно подарить. При экспертной поддержке Московского государственного психолого-педагогического университета — первого психологического университета в России СберСтрахование жизни также запустили спецпроект " Получите ваш Билет в будущее " , призванный помочь родителям в вопросах воспитания ребёнка. На сайте проекта можно пройти викторину от психологов в формате визуальной новеллы. В ней рассматриваются 19 сложных ситуаций для разных возрастных категорий.

А чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной ситуации, можно принять участие в благотворительных акциях и поддержать благотворительные фонды, представленные на платформе СберВместе.