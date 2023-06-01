В Сыктывкар вернется уникальный "Поезд Победы"

Уже совсем скоро, 3 июня, в столицу Коми прибудет музей на колесах — "Поезд Победы". Как многие уже знают, посвящен он подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом подробно рассказал глава республики Владимир Уйба.

Посетить поезд можно совершенно бесплатно. Чтобы попасть туда, нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф, где также можно посетить виртуальный тур по музею в формате 360. Регистрация на посещение выставки откроется накануне прибытия поезда. Работать экскурсия будет 5 июня. А с 6 по 7 июня музей прибудет в Печору.