В Сыктывкар вернется уникальный "Поезд Победы"

Уже совсем скоро, 3 июня, в столицу Коми прибудет музей на колесах — "Поезд Победы". Как многие уже знают, посвящен он подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом подробно рассказал глава республики Владимир Уйба.
Посетить поезд можно совершенно бесплатно. Чтобы попасть туда, нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф, где также можно посетить виртуальный тур по музею в формате 360. Регистрация на посещение выставки откроется накануне прибытия поезда. Работать экскурсия будет 5 июня. А с 6 по 7 июня музей прибудет в Печору.
"Поезд Победы" – уникальный передвижной музей. Над созданием экспозиции работало огромное количество людей: историки, архивные работники, технические работники, сотрудники музеев и поисковых отрядов. "Поезд Победы" рассказывает о предвоенных годах, Великой Отечественной войне и о Победе. Подробнее о том, как он устроен изнутри, можно узнать в нашем материале.