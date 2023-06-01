В России отменили рейсы в Турцию из регионов

Прямые авиасообщения из нескольких регионов России в Стамбул отменяются. Причиной такого решения со стороны авиакомпаний послужила недостаточная востребованность рейсами.

Как сообщает источник "Турпром", в первую очередь были отменены рейсы "Оренбург-Стамбул" и "Пермь -Стамбул" из-за сокращения спроса на покупку билетов. В Анталью количество рейсов также сократилось. Теперь перелеты совершаются из регионов три раза в неделю.