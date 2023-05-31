Ученые раскрыли, почему комары одних людей кусают больше, чем других

Не секрет, что комары проявляют избирательность в выборе своих жертв, и одни люди страдают от них в большей степени, чем другие. Ученые провели эксперимент, который показал, какой запах тела является наиболее привлекательным для этих насекомых, передает sibmeda.ru.

Ученые из Университета Джона Хопкинса провели эксперимент, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology. Они создали специальную испытательную площадку, на которой располагалось шесть палаток – в них спали добровольцы. Запах этих людей с помощью трубок и насоса, помещенный в выходной воздуховод из каждой палатки, передавался на специальные прокладки. Дополнительно они подогревались до 35°С, чтобы имитировать человеческую кожу.