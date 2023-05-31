Эксперт объяснил, как легко сэкономить на бензине

Автоэксперт Максим Ракитин рассказал, как легко сэкономить на бензине. Для этого не нужно ничего, кроме наблюдения за показателями спидометра. Как это сделать, он объяснил в беседе с ведущими радио Sputnik.

По словам эксперта, даже в руководстве по эксплуатации автомобиля обычно указано, сколько бензина он должен "съедать". На самом деле это минимальное значение, такой расход топлива бывает только при определенных условиях. В частности, при вождении в стиле "газ в пол" сэкономить бензин не удастся, предупредил он.