Сыктывкарцам рассказали, как сэкономить на проезде в автобусе

Сейчас жители столицы Коми могут заплатить за проезд в автобусе на 7 рублей меньше. Скидку предоставляют всем, кто пользуется российской платежной системой "Мир". Об этом сообщает пресс-служба "Комиавтотранса".
Скидка, которую сегодня может получить каждый без каких-либо проблем, будет работать до 1 июля. Она действует как при оплате через смартфон. Относится это не только к городским маршрутам, но и к межмуниципальным.
Чтобы воспользоваться ей, нужно загрузить карту "Мир" на свой смартфон, в один из платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. Также телефон должен поддерживать функцию NFC.
Также напомним, что в Сыктывкаре действует еще одна скидка на проезд. Речь идет о снижении стоимости билета при оплате транспортной картой или брелоком. Такую скидку можно получить на маршрутах: №№ 3, 9, 12, 18, 19, 21, 30, 36, 38, 46, 54 и 55. Со скидкой 1 рубль можно проехать на маршрутах №№11, 12, 13, 23, 23д, 26, 26а, 27, 29, 29а, 101, 107, 108, 112, 114, 124, 125, 127, 128 и 174.