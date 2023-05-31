Сыктывкарцам рассказали, как сэкономить на проезде в автобусе

Сейчас жители столицы Коми могут заплатить за проезд в автобусе на 7 рублей меньше. Скидку предоставляют всем, кто пользуется российской платежной системой "Мир". Об этом сообщает пресс-служба "Комиавтотранса".

Скидка, которую сегодня может получить каждый без каких-либо проблем, будет работать до 1 июля. Она действует как при оплате через смартфон. Относится это не только к городским маршрутам, но и к межмуниципальным.