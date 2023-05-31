Сотни жителей сыктывкарского Давпона останутся без воды с 5 июня

Для сыктывкарцев настала пора отключений горячей воды. Кто-то уже пережил ее, а кто-то еще только готовится к этому испытанию. Совсем скоро оно затронет и жителей Давпона, правда им сидеть без душа придется не так долго, с 5 по 11 июня. Помимо гидравлических испытаний в микрорайоне будут ремонтировать магистральный трубопровод.
На время работ будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам:
- ул. 2-я Новосельская, 5, 15;
- ул. Димитрова, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 5, 5/1, 15, 17, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
- ул. Жакова, 4, 6, 7, 11, 13;
- ул. Колхозная, 52/4, 52/5, 52А, 54;
- ул. Коммунистическая, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 73/1, 73А, 75, 75/2, 75А, 77, 77/2, 79, 79А, 81, 83, 85, 85А, 91;
- ул. Можжевельная, 3А;
- ул. Морозова, 4, 6, 8, 10, 12, 91, 103, 105, 106, 106/3, 107, 108, 108/1, 108/2, 109, 109/2, 110, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 111, 111/2, 112, 112/1, 112/6, 113, 113А, 114, 115, 115А, 116, 117, 117А, 118, 119, 119/1, 120-124, 124/1, 126-134, 134/1, 135-151, 152/1, 152/2, 152/3, 152А, 153, 154, 155, 156, 156/1, 156/2, 157-164, 164/1, 165-172, 173/1, 175, 175/2, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190-194, 197, 200, 201, 203, 205;
- ул. Пришкольная, 22;
- ул. Пушкина, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 143, 143/1, 145;
- ул. Станционная, 21/1, 21/2, 22-28, 28А, 30, 31, 32, 33, 108, 118, 128, 130, 132, 138, 152, 156, 156/1, 160, 160/3;
- ул. Старовского, 34, 36, 38, 42, 44/38, 46, 48;
- ул. Сысольское шоссе, 29, 29/3, 31, 31/8, 31/10, 33/2, 70, 72, 72/1, 72/2, 74, 74А, 76, 78, 80, 82;
- ул. Ярославская, 5, 10, 11.