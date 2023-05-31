Сотни жителей сыктывкарского Давпона останутся без воды с 5 июня

Для сыктывкарцев настала пора отключений горячей воды. Кто-то уже пережил ее, а кто-то еще только готовится к этому испытанию. Совсем скоро оно затронет и жителей Давпона, правда им сидеть без душа придется не так долго, с 5 по 11 июня. Помимо гидравлических испытаний в микрорайоне будут ремонтировать магистральный трубопровод.

На время работ будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам: